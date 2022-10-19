россия держит в Черном море 12 "Калибров"

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Черном море находятся два российских корабля с суммарным залпом 12 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

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"По состоянию на 19.10.2022: в Черном море 2 носителя КРМБ "Калибр" общий залп которых составляет 12 ракет и действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

"В Средиземном море враг удерживает группировку численностью 11 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ “калибр" с суммарным залпом в 76 ракет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, за сутки, в интересах рф проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

· в Черное море - 62 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

· в Азовское море - 29 судов, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор;

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Черном море корабельная группировка врага составляет 9 единиц, из которых наготове 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".