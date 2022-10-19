50 000 человек зарегистрировались для участия в иранской акции протеста в Берлине в выходные

КИЕВ. 19 октября. УНН. На субботу в Берлине запланирована крупная акция протеста, организованная в поддержку протестов в Иране, передает УНН со ссылкой на агенство dpa.

Детали

Полиция заявила в среду, что они зарегистрировали 50 000 участников для демонстрации возле главных правительственных зданий в центре города, которая начнется в 15:00 (13:00 по Гринвичу).

По данным полиции, организаторами является Коллектив свободы женщины, заявленной целью которого является выступление против подавления и дискриминации в Иране.

Демонстрацию поддержал и известный иранский активист Хамед Эсмаилион.

Его семья погибла во время сбития украинского пассажирского самолета под Тегераном в январе 2020 года. С тех пор он активно участвует в демонстрациях за рубежом против Исламской Республики.

Ранее

Массовые протесты в Иране были спровоцированы смертью в середине сентября 22-летней иранской курдки Махсы Амини.

"Полиция морали" арестовала её якобы за несоблюдение обязательных правил ношения хиджаба.

Она умерла в полицейском участке 16 сентября.

После её смерти по всей стране прошли тысячи демонстраций против репрессивных действий правительства и исламской системы правления.