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Зеленский поговорил с президентом Турции: что известно

Зеленский поговорил с президентом Турции: что известно

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, отметив, что это "продолжение дружественного диалога", передает УНН.

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"Продолжил дружеский диалог с Президентом Турции. Поблагодарил за непоколебимую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал Зеленский в Twitter.

Детали

Кроме того, президент Украины отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продолжении.

"Высоко оценили взаимодействие Украины и Турции в сфере безопасности", - резюмировал Зеленский.

Как сообщает Анадолу, "во время телефонного разговора президента Эрдогана с президентом Украины Зеленским речь шла о последних событиях в российско-украинской войне".

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Напомним

Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN, что российский диктатор владимир путин хочет заключить "новую большую сделку" со странами Запада, которая частично будет касаться и Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция
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