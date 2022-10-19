Главу МИД Мадагаскара уволили за поддержку в ООН осуждения аннексии территории Украины россией

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Мадагаскара уволил министра иностранных дел за то, что тот проголосовал в Организации Объединенных Наций за осуждение организованных россией "референдумов" по аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины, сообщили Reuters два источника в канцелярии президента, информирует УНН.

Детали

В прошлую среду Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила попытку незаконной аннексии россией четырех регионов Украины и призвала все страны не признавать этот шаг.

Из 193 членов Генеральной Ассамблеи 143 страны проголосовали за резолюцию, которая также подтвердила суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Восемнадцать из 35 стран, которые воздержались во время голосования на прошлой неделе, были африканскими. Против резолюции проголосовали россия, беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Два высокопоставленных чиновника в офисе президента Андри Раджоэлины сообщили агентству, что министр Ричард Рандриамандрата был уволен за то, что он был одним из тех, кто проголосовал в поддержку.

Дополнение

Вторжение россии в Украину в этом году поставило многие африканские страны в неудобное дипломатическое положение. Многие из них имеют сложную историю отношений с Западом и бывшим Советским Союзом, а также важные экономические связи с россией.

Они в значительной степени избегали принимать чью-либо сторону в войне, что расстраивало некоторые западные страны.

До прошлой недели Мадагаскар всегда воздерживался при различных голосованиях по резолюциям, связанным с войной в Украине. Правительство говорило о нейтралитете и неприсоединении по этому вопросу.