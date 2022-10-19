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Война с рф: подразделения ПВО за сутки сбили 4 ракеты, вертолет Ка-52 и 13 дронов

Война с рф: подразделения ПВО за сутки сбили 4 ракеты, вертолет Ка-52 и 13 дронов

КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать дронов-камикадзе “Shahed-136”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БпЛА “Shahed-136”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, один мост и одну понтонную переправу противника.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинские защитники сегодня сбили четыре из шести крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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