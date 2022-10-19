Растрата арестованного имущества АРМА на 426 млн грн: сообщено о подозрении восьмому лицу

КИЕВ. 19 октября. УНН. Адвокату сообщили о подозрении по делу о злоупотреблении и растрате арестованного имущества на 426 млн гривен, передает УНН со ссылкой на САП.

Хотя в САП не указывают фамилию, УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, что речь о родном брате бывшего начальника управления менеджмента активов центрального аппарата Национального агентства по менеджменту и розыску активов Виталие Резнике.

Виталий Резник является подозреваемым по делу о растрате 426 млн грн АРМА.

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«19 октября 2022 года по поручению руководителя САП прокурором и детективами НАБУ вручено уведомление о подозрении адвокату, еще одному участнику преступной схемы по продаже по заниженной стоимости имущества, которое было арестовано в рамках уголовных производств и передано в управление АРМА», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (в редакции, действующей до 02.04.2022) УК Украины.

Так, на сегодня количество подозреваемых по делу увеличилось до 8️ лиц, среди которых – бывший Председатель и должностные лица АРМА.

«В рамках досудебного расследования установлено, что Председатель АРМА совместно с должностными лицами агентства, в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, которое было арестовано и передано в управление АРМА», - информирует САП.

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В САП отмечают, что сейчас установлено 4 эпизода преступной деятельности, а именно продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз) и зерна, крупы, масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).

Также в ходе следствия установлена причастность к совершению этого преступления адвоката, который незаконно получил логины и пароли к Единому государственному реестру судебных решений и передал в дальнейшем другим участникам преступной схемы.

«Как следствие, лица незаконно получили полный доступ к электронным копиям судебных решений, которые не подлежат разглашению и дают возможность идентифицировать лицо и получить сведения, которые не могут быть разглашены, в том числе постановлений следственных судей на проведение обысков», - говорится в сообщении.