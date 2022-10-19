Украина направила Израилю запрос на приобретение новейшей лазерной системы Iron Beam - Axios

КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинское правительство во вторник направило Израилю официальный запрос на системы противовоздушной обороны, которые позволят противостоять любым иранским баллистическим ракетам и иранским ударным беспилотникам, которые используются россией в Украине, говорится в копии письма, полученного Axios, передает УНН.

Детали

В письме говорится о том, что россия перешла на новый метод атак против Украины, включая использование беспилотников иранского производства против городов и гражданской инфраструктуры.

«По имеющейся информации… высока вероятность оперативных поставок в российскую федерацию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar из Ирана», - говорится в письме, направленном посольством Украины в Израиле в МИД страны.

В этом контексте и для защиты своего гражданского населения Украина хочет инициировать сотрудничество с Израилем в области противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в письме.

«Украина крайне заинтересована в получении от Израиля систем ПВО, в частности: «Iron Beam», «Barak-8», «Patriot», «Iron Dome», «David's Sling», «Arrow Interceptor» и поддержке Израиля в обучении украинских операторов», - говорится в письме.

Некоторые из упомянутых в письме систем, например Iron Beam, еще не введены в эксплуатацию, а другие, например Patriot, изготовлены в США.

В письме отмечалось, что запрос Украины основывается на соображении, что «полученный Ираном положительный опыт применения... оружия в Украине приведет к дальнейшему совершенствованию иранских систем».

Это «будет значительно способствовать укреплению потенциала Ирана в производстве наступательных вооружений и, как следствие, усилит угрозы безопасности государства Израиль и ближневосточного региона. Украинская сторона ожидает положительной реакции Израиля на это предложение».

Официальные лица Израиля подтвердили, что получили письмо.

Контекст

Израиль предоставил Украине гуманитарную помощь, а также каски и бронежилеты для медицинских бригад, но до сих пор воздерживался от предоставления Украине современного вооружения и оборонительных систем, опасаясь реакции россии, которая может повредить интересам безопасности Израиля в Сирии.

россия имеет огромное влияние в Сирии, но позволяет Израилю свободно действовать там против деятельности Ирана.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в среду на встрече с послами ЕС, что Израиль поддерживает Украину с помощью гуманитарной помощи и доставки спасательного оборонного оборудования, но подчеркнул, что Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине из-за различных эксплуатационных соображений.

Ганц добавил, что Израиль направил украинцам запрос на обмен информацией об их потребностях в средствах противовоздушной обороны.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Яир Лапид поговорит с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг.

Дополнение

Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, что Иран, как ожидается, расширит свою поддержку войне и предоставит россиянам высокоточные ракеты малой и средней дальности в дополнение к беспилотникам-камикадзе Shahed-136 и ударных беспилотников Mohajer-6 уже поставленных Москве.

Официальные лица США подтвердили использование россией иранских беспилотников.

Иран неоднократно отрицал предоставление такого оружия Москве. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые отреагировал на сообщения об использовании иранских беспилотников в Украине. Он не отрицал и не подтверждал их использование.