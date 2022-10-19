В Запорожской области оккупанты организовали "перепись" населения и "инвентаризацию" жилого фонда

КИЕВ. 19 октября. УНН. На временно захваченной территории Запорожской области оккупационное руководство организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и «перепись» населения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и «перепись» населения. Мероприятия проводят с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, которые выехали за пределы захваченных территорий», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных лиц нанесло дополнительные проблемы командованию.

«Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы, после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию российской федерации. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть подразделения, которая привлекалась к его охране, получила ранения, а остальные - прибегли к бегству. Подразделения росгвардии, под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами, проводят мероприятия по поиску дезертиров», - отмечается в сообщении.

Генштаб также сообщает, что оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.

Дополнение

Российские оккупанты отсрочили старт отопительного сезона на временно оккупированных территориях Запорожской области, в частности в Мелитополе и Бердянске.