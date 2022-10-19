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Оккупанты запустили из беларуси 9 дронов-камикадзе - Генштаб

Оккупанты запустили из беларуси 9 дронов-камикадзе - Генштаб

КИЕВ. 19 октября. УНН. В течение дня российские оккупанты задействовали девять ударных БпЛА “Shahed-136” с территории беларуси. Восемь из них были сбиты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В течение дня противник задействовал девять ударных БпЛА “Shahed-136” с территории беларуси. Восемь из них сбиты", - говорится в сообщении.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью эстонскому национальному телерадиовещанию ERR заявил, что Украина может принять меры военного характера в адрес республики беларусь, однако подчеркнул, что народ беларуси не желает войны, в отличие от ее некоторых политических деятелей.

Министерство обороны беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками.

Контекст

беларусь является близким союзником россии, которая оказала материально-техническую и политическую поддержку вторжению Москвы в Украину.

Незадолго до вторжения российские войска прибыли в беларусь для "военных учений", прежде чем начать атаки на украинскую столицу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, война, дроны
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