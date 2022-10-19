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Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции

Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, который приехал в Украину третий раз, передает УНН.

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«Это третий визит министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса в Украину с начала полномасштабного вторжения. Благодарен греческому правительству и обществу за поддержку. В частности, за решение о поставках Украине боевых машин пехоты. Также за принципиальную и решительную позицию Греции при принятии решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз», - сообщил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом сообщил, что Греция начала передавать Украине бронированные машины пехоты БМП-1, вскоре они прибудут в ВСУ.

17 сентября министерство обороны Греции сообщило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты.

Источник: УНН
Теги: Греция, Владимир Зеленский
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