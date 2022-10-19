В МИД заявили, что указ путина о "военном положении" на оккупированных территориях - ничтожный

КИЕВ. 19 октября. УНН. Указ российского диктатора владимира путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является ничтожным. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

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«Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины. Объявление так называемого «военного положения» со стороны РФ имеет целью подавить сопротивление жителей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые выступают против российской оккупации», - говорится в заявлении.

Детали

В МИД отметили, что даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий.

«Указ Путина является ничтожным. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Вместо этого такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против Украинского государства и украинцев. Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей», - отмечается в заявлении.

В МИД призвали международных партнеров решительно осудить намерение российских оккупационных администраций, под видом так называемого «военного положения», лишить жителей временно оккупированных территорий Украины даже базовых прав человека, а также их незаконные планы легализовать мародерство, принудительные депортации и мобилизацию.

«Обращаемся также с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе», - говорится в заявлении.

Дополнение

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Впоследствии совфед рф утвердил указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что это "военное положение" – псевдолегализация разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" армии рф.