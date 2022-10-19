Белгород в рф частично без света: губернатор говорит об "отключении" трансформатора, в сети появились кадры пожара

КИЕВ. 19 октября. УНН. В российском Белгороде частично пропал свет. Губернатор вячеслав гладков говорит, что трансформатор "отключился" из-за "перенапряжения", а в соцсетях делятся кадрами пожара на подстанции, передает УНН.

Детали

В Белгороде пылает подстанция, часть города осталась без света. Информации о "прилете" нет, а губернатор уверяет об "отключении" трансформатора.

"Без света остаются пока что две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение нужно полтора часа", - написал гладков в Telegram.

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В последнее время в Белгороде все чаще возникают проблемы на подстанциях, часто - из-за "хлопка".