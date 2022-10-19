Оккупанты нанесли 4 ракетных и 11 авиационных ударов по Украине - Генштаб
КИЕВ. 19 октября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение текущих суток противник нанес четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
«Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства “Shahed-136”. Все они успешно сбиты Силами обороны Украины», - отмечается в сообщении.
Генштаб сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
• на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;
• на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огирцево, Стрелечья и Хатнее;
• на Купянском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Двуречная, Каменка и Кисловка;
• на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполовка;
• на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опытное, Роздоловка, Соледар, Спирное и Яковлевка;
• на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
• на Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.