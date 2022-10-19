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Дипломаты: ЕС согласовал новые санкции против Ирана за поддержку россии в войне в Украине

Дипломаты: ЕС согласовал новые санкции против Ирана за поддержку россии в войне в Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Послы ЕС в среду договорились о новых санкциях против Ирана в связи с продажей оружия россии, пишет Politico со ссылкой на слова четырех дипломатов ЕС, передает УНН.

Детали

Новые санкции последовали за сообщениями о том, что россия использовала иранские беспилотники для нанесения ударов по гражданским целям в Украине и вскоре может получить иранские высокоточные ракеты.

В понедельник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС до сих пор изучает «конкретные доказательства» участия Ирана в Украине. С тех пор Комиссия предложила конкретные санкции, о которых сейчас договорились страны ЕС. По словам одного из дипломатов, санкции будут касаться как иранских физических, так и юридических лиц, связанных с беспилотниками.

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, ранее предложение санкций касалось компании Shahed Aviation Industries как ответственной за проектирование и разработку серии иранских беспилотников Shahed. В документе указано, что речь идет о трех высокопоставленных генералах, все из которых занимают руководящие должности высокого уровня и принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с россией.

За политическим "зеленым светом" послов ЕС теперь следует письменная процедура. Ожидается, что новые санкции станут официальными в четверг утром, заявили дипломаты накануне встречи глав правительств ЕС в Брюсселе.

Добавим

Новый пакет мер в отношении Ирана был принят всего через несколько дней после того, как ЕС наложил санкции на "полицию морали" страны и другие организации за жестокое подавление протестов, и это будет первый случай, когда блок выступил против другой страны, кроме беларуси, из-за войны.

Дополнение

Агентство Reuters сообщило во вторник, что Иран пообещал предоставить россии ракеты класса "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о возможных поставках иранского оружия в россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду.

Источник: УНН
Теги: санкции, война, Иран
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