Штайнмайер отменил визит в Киев "по соображениям безопасности" - Bild

КИЕВ. 19 октября. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг визит в Киев, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным издания, о визите в украинскую столицу договорились неделями, в Киеве отмена вызвала раздражение.

Как стало известно BILD, канцелярия федерального президента аргументировала отказ «соображениями безопасности». Представитель украинского правительства сказал BILD: «Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много международных дипломатов и гостей, которые хотят показать свое присутствие в столице прямо сейчас».

Министр иностранных дел Греции посетил Киев в среду. В четверг ожидается еще один визит на высоком уровне еще одного главы государства.

Добавим

В течение почти двух недель россия неоднократно атаковала украинскую столицу ракетами, крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе. Также в среду в Киеве прогремели несколько взрывов. Однако российские ракеты удалось перехватить с помощью немецкой системы ПВО IRIS-T.

Напомним

Весной президент Украины Владимир Зеленский отказался от визита федерального президента в Киев. Это привело к месяцам разногласий между Киевом и Берлином. Летом Зеленский наконец пригласил федерального президента посетить украинскую столицу. Отмечается, что Штайнмайер и Зеленский урегулировали разногласия во время телефонного разговора.

Основанием для отмены стала провальная политика Штайнмайера в отношении россии. Будучи министром иностранных дел, политик СДПГ выступал за хорошие отношения с россией – даже после незаконной аннексии Крыма и скрытого российского вторжения на Донбасс с 2014 года.

Только после российского вторжения в Украину в феврале Штайнмайер публично признал свои ошибки. В интервью BILD am Sonntag он объяснил: «Моя приверженность Nord Stream 2 была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые россия уже не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры».

Штайнмайера долгое время считали архитектором политики Германии в отношении россии, и он поддерживал хорошие отношения с министром иностранных дел Кремля сергеем лавровым. При бывшем канцлере Герхарде Шредере, который после канцлерства устроился газовым лоббистом российских энергетических компаний, Штайнмайер несколько лет возглавлял ведомство федерального канцлера.