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Объявленное путиным "военное положение" является отчаянной тактикой для установления контроля - Госдепартамент США

Объявленное путиным "военное положение" является отчаянной тактикой для установления контроля - Госдепартамент США

КИЕВ. 19 октября. УНН. В свете объявления путиным военного положения в четырех областях Украины, которые россия пытается аннексировать, высокопоставленный чиновник администрации США заявил CNN, что этот шаг был воспринят как «отчаянная тактика» в попытке установить контроль, и что США не удивлены тем, что путин прибегнул к этому шагу, информирует УНН.

Детали

Чиновник сказал, что последнее заявление путина не меняет того факта, что россия не имеет законных претензий на суверенную территорию Украины, и что официальные лица США отслеживают, как украинцы уже отвергают последний шаг путина.

В администрации добавили, что поддержка США украинцев, которые защищают свой суверенитет, остается неизменной и продолжается.

Добавим

путин объявил в среду "военное положение" в четырех областях Украины, и дал всем губернаторам регионов в россии чрезвычайные полномочия, которые открывают двери для введения новых ограничений в рф.

Верхняя палата российского парламента быстро поддержала решение путина ввести "военное положение" в аннексированных Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. В утвержденном законодательстве указано, что декларация может включать ограничения на поездки и публичные собрания, усиление цензуры и расширение полномочий правоохранительных органов.

Источник: УНН
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