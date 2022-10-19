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Посольство Индии рекомендует гражданам и студентам покидать Украину как можно быстрее

Посольство Индии рекомендует гражданам и студентам покидать Украину как можно быстрее

КИЕВ. 19 октября. УНН. В среду Индия выпустила рекомендацию, в которой призвала всех своих граждан воздержаться от поездок в Украину, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью в стране, передает УНН.

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«Ввиду ухудшения ситуации с безопасностью и недавней эскалации боевых действий в Украине гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, которые находятся в Украине, рекомендуется как можно быстрее покинуть Украину», - говорится в заявлении посольства Индии в Украине, опубликованном в Twitter.

Источник: УНН
Теги: Индия
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