Польша закупит у Южной Кореи 288 реактивных систем залпового огня

КИЕВ. 19 октября. УНН. В среду Польша подписала соглашение о покупке сотен южнокорейских реактивных систем залпового огня на фоне усилий по укреплению национальной обороны в свете войны в Украине, передает УНН.

Детали

Заместитель премьер-министра Мариуш Блащак, который также является министром обороны Польши, заявил, что системы K239 Chunmoo можно сравнить с пусковыми установками HIMARS американского производства.

Блащак сказал, что Польша не может получить столько HIMARS, сколько хотела бы, за короткое время, поэтому обратилась к «проверенному партнеру, нашим друзьям» в Южной Корее для покупки 288 пусковых установок Chunmoo, которые он назвал «хорошо проверенным оружием».

Министр обороны Южной Кореи генерал-лейтенант Ли Чон Соп заявил, что соглашение переводит сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

В июле и сентябре Польша подписала контракты на поставку танков, гаубиц и истребителей из Южной Кореи на миллиарды долларов. По словам Блащака, поставки танков и гаубиц уже начались.

Ожидается, что мобильные пусковые установки поступят в продажу в следующем году и будут установлены на грузовики Jelcz польского производства.

Добавим

Польша, как и другие европейские страны и США, отправила военную технику в Украину с начала войны. Правительство в Варшаве стремится заменить часть этого оборудования новыми закупками, подчеркивая при этом, что оружие страны предназначено только для сдерживания и обороны.