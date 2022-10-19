Польша закупит у Южной Кореи 288 реактивных систем залпового огня
КИЕВ. 19 октября. УНН. В среду Польша подписала соглашение о покупке сотен южнокорейских реактивных систем залпового огня на фоне усилий по укреплению национальной обороны в свете войны в Украине, передает УНН.
Детали
Заместитель премьер-министра Мариуш Блащак, который также является министром обороны Польши, заявил, что системы K239 Chunmoo можно сравнить с пусковыми установками HIMARS американского производства.
Блащак сказал, что Польша не может получить столько HIMARS, сколько хотела бы, за короткое время, поэтому обратилась к «проверенному партнеру, нашим друзьям» в Южной Корее для покупки 288 пусковых установок Chunmoo, которые он назвал «хорошо проверенным оружием».
Министр обороны Южной Кореи генерал-лейтенант Ли Чон Соп заявил, что соглашение переводит сотрудничество между двумя странами на новый уровень.
В июле и сентябре Польша подписала контракты на поставку танков, гаубиц и истребителей из Южной Кореи на миллиарды долларов. По словам Блащака, поставки танков и гаубиц уже начались.
Ожидается, что мобильные пусковые установки поступят в продажу в следующем году и будут установлены на грузовики Jelcz польского производства.
Добавим
Польша, как и другие европейские страны и США, отправила военную технику в Украину с начала войны. Правительство в Варшаве стремится заменить часть этого оборудования новыми закупками, подчеркивая при этом, что оружие страны предназначено только для сдерживания и обороны.
Rozpoczęły się dostawy sprzętu z Korei Południowej. Pierwsze 24 armatohaubice K9 zmierzają już do Polski i wkrótce będą służyć w jednostkach na wschodzie kraju. pic.twitter.com/tCEkuHDzNU— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 19 октября 2022