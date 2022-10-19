Будут помогать фиксировать преступления рф: в Украине ожидают прибытия экспертных миссий из Испании и Словакии

КИЕВ. 19 октября. УНН. Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Украину экспертных миссий из Испании и Словакии для оказания помощи украинским специалистам по фиксации и расследованию военных преступлений рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Сообщается, что Костин выразил благодарность французским партнерам за поддержку, которую они оказывают Украине с первых дней войны.

Цитата

«Эксперты первыми еще в апреле прибыли на деоккупированную Киевскую область. Франция передала Украине уникальную мобильную ДНК-лабораторию, которая предоставляет возможность проводить исследования на местах эксгумации тел, экономя время и ресурсы, которые очень ограничены в таких условиях», - сообщил Генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сентябре в Украину приехали французские следователи

Детали

Он также добавил, что сегодня мобильная лаборатория используется на территории Харьковской области, где за короткий период, с начала сентября, были осуществлены десятки выездов, по результатам которых уже назначено более 80 судебных экспертиз.

Генеральный прокурор подробно рассказал о работе миссии французских специалистов в Украине, которые за время пребывания на Харьковщине исследовали 42 тела погибших.

«Третья миссия экспертов с 28 сентября по 18 октября помогала устанавливать причины смерти и идентифицировать погибших, тела которых были обнаружены во время эксгумации в местах массовых захоронений в деоккупированном Изюме. Также мы благодарны, что эксперты по собственной инициативе присоединились к осмотру погибших, обнаруженных 30 сентября в расстрелянной эвакуационной колонне вблизи села Куриловка Харьковской области», - сказал Андрей Костин.

Отмечается, что сейчас установлена гибель 26 человек, среди них беременная женщина и 13 детей.

Руководитель французской миссии экспертов Полковник Лорен Шартье выразил надежду, что их вклад будет важным для расследования военных преступлений. Он также выразил благодарность коллегам из Харькова за сотрудничество и отметил высокую компетентность украинских специалистов.

«Андрей Костин сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие экспертных миссий из Испании и Словакии», - говорится в сообщении.