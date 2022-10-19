Новости: Общество
19 октября 2022, 21:40 • Анна Мурашко • 8385
В Тернополе возможно аварийное отключение света из-за вражеских обстрелов
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Тернополе возможно аварийное отключение света из-за вражеских обстрелов энергоинфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает УНН.
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«Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильного обстрела повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженными телефоны», - написал Надал в Telegram.
Дополнение
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Источник: УНН
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