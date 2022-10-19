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В Тернополе возможно аварийное отключение света из-за вражеских обстрелов

В Тернополе возможно аварийное отключение света из-за вражеских обстрелов

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Тернополе возможно аварийное отключение света из-за вражеских обстрелов энергоинфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает УНН.

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«Сегодня враг в очередной раз атаковал ракетами инфраструктуру. Из-за сильного обстрела повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное отключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженными телефоны», - написал Надал в Telegram.

Дополнение

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Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, война
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