С 7:00 до 23:00: по всей Украине завтра будут вводиться ограничения поставок электроэнергии

КИЕВ. 19 октября. УНН. Завтра по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

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«Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно», - написал Тимошенко.

Детали

По его словам, начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

«Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги», - сообщил Тимошенко.

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Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.