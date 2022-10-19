Гонконг предлагает новую визу для привлечения талантов

КИЕВ. 19 октября. УНН. Лидер Гонконга обнародовал новую визовую схему для привлечения мировых талантов. Город стремится остановить brain drain (отток мозгов - ред), который поставил под угрозу его статус международного финансового центра, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Лидер Гонконга Джон Ли сказал, что новая схема Top Talent Pass позволит тем, кто получает годовой оклад в размере 2,5 миллиона гонконгских долларов (318 472 долларов США) или выше, а также выпускникам лучших университетов мира работать или использовать возможности в городе в течение двух лет.

Стремление привлечь таланты в Гонконг связано с тем, что за последние годы сотни тысяч жителей покинули город из-за продолжающихся политических репрессий и ограничения свобод после введения в действие жесткого закона о национальной безопасности, а также строгого въезда в связи с COVID-19.

По словам Ли, за последние два года рабочая сила города сократилась примерно на 140 тысяч человек.

Он также объявил о множестве предложений, включая налоговые льготы и смягчение мер по найму иностранцев, для повышения конкурентоспособности города после того, как ограничения, введенные из-за коронавируса, подорвали местную экономику и отпугнули профессионалов.

Иностранные покупатели нового жилья могут получить частичное возмещение гербового сбора - налога, взимаемого с покупки недвижимости - при первой покупке жилой недвижимости, когда покупатели становятся постоянными жителями.

Также будут оптимизированы процессы для компаний, которые нанимают иностранцев по определенным профессиям, и планируется создать новую целевую группу для разработки стратегий найма и поддержки новичков.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье на самом дорогом рынке недвижимости в мире, Ли пообещал предоставить достаточно земли для строительства 72 тысяч частных жилых квартир в течение следующих пяти лет.

Он также сказал, что правительство ускорит развитие государственного жилья, внедрив более простые планировки, чтобы сократить время ожидания для заявителей, которые в настоящее время ждут в среднем шесть лет, чтобы получить квартиру.

Контекст

Ли, бывший глава службы безопасности, выбранный Пекином для руководства Гонконгом, находится под давлением, чтобы превратить город в главный деловой и финансовый центр, после того, как отток жителей вызвал опасения, что таланты продолжат уезжать в конкурирующие города, такие как Сингапур и Дубай. Он стремится ежегодно набирать в город 35 000 квалифицированных рабочих.

Согласно государственной статистике за август, население города в середине 2022 года сократилось на 1,6% по сравнению с прошлым годом, уменьшившись на 113 200 жителей.

Сингапур опередил Гонконг в рейтинге мировых финансовых центров в прошлом месяце, а в августе объявил о новой визе, которая позволяет квалифицированным, высокооплачиваемым иностранным талантам работать в нескольких фирмах одновременно, а не только у одного работодателя.