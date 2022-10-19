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Новое правительство Италии будет "пронатовским и проевропейским" - Мелони

Новое правительство Италии будет "пронатовским и проевропейским" - Мелони

КИЕВ. 19 октября. УНН. Джорджа Мелони, которая, как ожидается, станет следующим премьер-министром Италии, в среду заявила, что ее новое правительство будет пронатовским и полностью станет частью Европы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе», - заявила она, добавив, что любая партия, которая не согласна с этой линией, не может присоединиться к ее администрации.

Детали

Бескомпромиссные комментарии последовали после обнародования просочившейся записи, на которой ее консервативный союзник Сильвио Берлускони обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с россией.

86-летний Берлускони является давним другом путина, и его комментарии последовали за потоком заявлений последних месяцев, в которых он поддерживал линию Москвы по вторжению в Украину и критиковал реакцию Запада.

Мелони, которую могут попросить сформировать правительство уже в эти выходные, неоднократно обещала продолжать поддерживать Украину и поддерживать санкции Запада против россии.

«Я намерена возглавить правительство с четкой и недвусмысленной внешнеполитической линией», - сказала она.

«Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства».

Источник: УНН
Теги: Италия
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