Ущерб окружающей среде Украины от агрессии рф оценивается в более 37 млрд евро

КИЕВ. 19 октября. УНН. Ущерб окружающей среде Украины от агрессии рф за почти 8 месяцев войны оценивается в более 37 миллиардов евро. Об этом сообщил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Евгений Федоренко, передает УНН со ссылкой на Минприроды.

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«За почти 8 месяцев войны ущерб окружающей среде Украины от агрессии рф оценивается в более 37 миллиардов евро», - сообщил Федоренко.

Детали

Он отметил, что мир должен признать, что россия – крупнейший спонсор терроризма в современном обществе.

«Именно эта страна при содействии беларуси использует ядерный, энергетический и сырьевой террор, наносит значительный ущерб окружающей среде не только Украины, но и всей Европы», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что терпя поражения на поле боя, российские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины. 10 октября по Украине было выпущено более 80 ракет. Массированные атаки с использованием иранских беспилотников-камикадзе повторились 11 и 17 октября. В результате этого возникло более 30 пожаров.

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В общем, из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов выбросы в атмосферный воздух уже превысили 67 млн тонн. Загрязнённый воздух не имеет границ.

“Страна-агрессор намеренно уничтожает украинскую водную инфраструктуру. Последний пример – удары по дамбе Карачуновского водохранилища на р. Ингулец возле Кривого Рога. Как результат, вода в реке временно стала красного цвета. Загрязненная вода попадает в трансграничные реки, Черное и Азовское море, и может добраться до соседних стран”, - рассказал Федоренко.

Он также привел еще несколько примеров, которые демонстрируют объемы причиненного вреда украинской природе:

· Российская агрессия превратила самые плодородные в мире черноземы в огромное минное поле. Почти треть территории Украины – около 200 тыс. кв. км – потребует разминирования.

· Страдают от преступных действий россиян украинские леса. Более 2,4 млн гектаров лесов уже освобождены Вооруженными Силами Украины. Эти леса получили значительные повреждения. Они сожжены и перекопаны окопами. На восстановление понадобятся десятки лет.

· Войной поражены 20% природоохранных территорий Украины. В зоне риска Рамсарские угодья и Изумрудная сеть.

· россия оккупировала 2,209 месторождений с энергоресурсами, металлами и минералами. Их вместе оценивают в 12,7 трлн евро.

· россия не соглашается на создание демилитаризованной зоны вокруг крупнейшей в Европе АЭС - Запорожской атомной электростанции и регулярно обстреливает территорию вокруг и инфраструктуру.

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“Мы призываем международное сообщество способствовать привлечению агрессора к ответственности ради мира и безопасности в мире. Спасибо тем странам-участницам ОБСЕ, которые помогают нам противостоять этому террору”, - отметил Евгений Федоренко.