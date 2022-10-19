Байден: путин в сложном положении, его единственный инструмент - жестокое обращение с гражданскими

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент США Джо Байден заявил в среду, что российский диктатор владимир путин оказался в невероятно сложном положении из-за войны в Украине, и у него закончились другие варианты, кроме жестокого обращения с украинскими гражданами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

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"Я думаю, что владимир путин оказался в невероятно сложном положении. Кажется, его единственный доступный инструмент — жестокое обращение с отдельными гражданами Украины, украинскими гражданами, попытка запугать их и заставить капитулировать. Они не намерены этого делать", - сказал Байден.

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В Офисе Президента Украины сообщили о 17 погибших и 29 раненых среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии россии за 18 октября.

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В МИД Украины заявили, что указ российского диктатора владимира путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является ничтожным. Он не имеет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Впоследствии Совфед россии утвердил указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.