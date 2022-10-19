Минобороны Великобритании: ядерная риторика путина "глубоко безответственная"

КИЕВ. 19 октября. УНН. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин призвал международное сообщество сохранять единство против "глубоко безответственной" ядерной риторики путина. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявления Минобороны.

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"У него (путина) осталось мало вариантов. Отсюда и ядерная риторика", - сказал он во время выступления.

"И хотя это вызывает беспокойство и глубоко безответственно, это признак слабости, и именно поэтому международное сообщество должно оставаться сильным и единым. Через восемь месяцев проблемы путина нарастают. Он подорвал статус россии как великой державы, уничтожил экономическое будущее своей страны, оттолкнул своих соседей в ближнем зарубежье и даже Китай теряет терпение. Тем временем его войска отступают, у них заканчиваются боеприпасы и приближается зима".

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На вопрос во время сессии вопросов и ответов после своего выступления, насколько вероятно, по его мнению, что путин готовится нанести ядерный удар по Украине, Радакин отказался отвечать прямо.

"Я не думаю, что вы будете удивлены, если я уклонюсь от того, чтобы дать вам точную информацию о том, где находится россия", - сказал он.

"Я бы просто подчеркнул безрассудство россии, которая использует такие формулировки относительно ядерного оружия, и то, что это отчаяние… Нам нужно сосредоточиться на нашей постоянной поддержке Украины и не поддаваться безрассудной риторике".

"Украина, с другой стороны, продолжает прекрасно выступать. Но мы также должны признать, что на карту поставлено нечто большее, чем будущее отдельной страны, какой бы жизненно важной ни была эта борьба", - подытожил он.