Президент Италии проведет консультации с правительством 20-21 октября

КИЕВ. 20 октября. УНН. Консультации по формированию нового правительства Италии, которое, как ожидается, возглавит лидер националистов Джорджа Мелони, пройдут 20 и 21 октября, сообщил в среду офис президента Серджио Маттареллы, передает УНН.

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Мелони возглавляет правый блок, состоящий из ее партии "Братья Италии", партии Сильвио Берлускони Forza Italia и "Лиги" Маттео Сальвини.

Согласно конституции, Маттарелла должен проконсультироваться со всеми лидерами основных политических партий, прежде чем он сможет пригласить победителей выборов для формирования администрации.

Ранее в среду Сальвини сказал, что он ожидает, что новый кабинет будет приведен к присяге между субботой и понедельником и что он официально вступит в должность 26 октября после получения обязательного вотума доверия в парламенте.

Партия Мелони "Братья Италии" получила большинство мест в голосовании 25 сентября, а это означает, что она должна возглавить новое правительство.

Но, несмотря на получение убедительного большинства, закулисные переговоры о формировании кабинета оказались более трудными, чем ожидалось, и Берлускони особенно разозлен отказом Мелони удовлетворить его требования по ключевым постам.

В офисе Маттареллы заявили, что в четверг президент встретится с оппозиционными партиями, а в пятницу утром встретится с лидерами консервативного блока.

Добавим

Новое правительство заменит правительство во главе с премьер-министром Марио Драги.