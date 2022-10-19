Укрэнерго: отключения будут поочередные, не более чем на 4 часа

КИЕВ. 19 октября. УНН. Отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Цитата

"Дорогие украинцы, нам снова нужна ваша помощь. Сегодня энергосистема подверглась новым ракетным атакам страны-террориста, к вечеру мы нашли возможность не вводить ограничения потребителей. Но на завтрашний день мы просим вас о понимании и поддержке", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

"Где именно, в какое время - смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередные - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов. Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больших, чем за 8 месяцев войны. После атаки 10 октября мы восстановили энергоснабжение за 2 дня. С 13 октября диспетчерский центр “Укрэнерго” не применял графиков принудительных ограничений. Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансировано", - говорится в сообщении.

"Погода ухудшается. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы к завтрашнему дню, к 7.00 утра, вы имели заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним. Теплые носки и одеяла. И объятия для родных и близких", - отмечают в Укрэнерго и призывают сообщить об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы.

Причина завтрашних ограничений - дефицит мощности в системе.

"Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще. Будем стараться информировать вовремя. Спасибо, что вы все теперь немного энергетики. Помните, что на сайте Министерства энергетики можно найти ссылки на сайты операторов сетей, которые публикуют объявления о применении ограничений потребителей ➡ https://bit.ly/3ViLsMQ", - говорится в сообщении.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что завтра по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.