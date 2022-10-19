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Зеленский подписал указы о введении в действие санкций против олигархов и компаний рф

Зеленский подписал указы о введении в действие санкций против олигархов и компаний рф

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский Украины подписал два указа о введении в действие санкций против российских олигархов, компаний и предприятий. Об этом сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Цитата

"Сегодня Президент Украины подписал два указа президента о введении в действие санкций, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны. Это была очень большая, сложная и кропотливая работа. После того, как сегодня, я думаю, будет обнародование этих санкций, там будут такие неожиданные фамилии олигархов рф и очень большого количества компаний, предприятий и т.д.", - рассказал Данилов.

Детали

Также он отметил, что в отношении одного человека будут отсрочены санкции на определенный промежуток времени.

Дополнение

Зеленский ввел санкции против Януковича, Дерипаски, Лебедева и Курченко.

Источник: УНН
Теги: санкции, указы, Владимир Зеленский
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