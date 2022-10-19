Ежегодно миллион детей теряют мать из-за рака - исследование

КИЕВ. 19 октября. УНН. Около миллиона детей во всем мире ежегодно теряют своих матерей из-за рака, заявили исследователи в среду, передает AFP, пишет УНН.

Детали

Первая в мире оценка числа детей, оставшихся без матери из-за рака, была обнародована на Всемирном онкологическом конгрессе в Женеве в среду.

В этом исследовании приняли участие более 2000 женщин с раком молочной железы в Намибии, Уганде, Замбии и Нигерии, более половины из которых умерли всего за пять лет.

Исследование показало, что "влияние смерти матерей от рака на разные поколения не было задокументировано", - сказала AFP эпидемиолог Валери Маккормак.

Так исследователи IARC подсчитали, что из четырех миллионов умерших от рака в 2020 году один миллион детей остался без матери.

Около 45 процентов матерей умерли от рака молочной железы и рака шейки матки, которые "очень легко предотвратить", сказала Маккормак, призывая к увеличению инвестиций в борьбу с обоими заболеваниями.

Во время исследования в странах Африки к югу от Сахары Маккормак сказала, что семьи рассказывали о продаже своей земли для оплаты лечения рака, не оставляя денег на образование детей.

Исследователи пришли к глобальной оценке, которая не подвергалась рецензированию, путем объединения количества ежегодных смертей от рака среди женщин из базы данных IARC GLOBOCAN с данными о фертильности Организации Объединенных Наций.

Во всем мире от рака в возрасте от 35 до 50 лет умирает больше женщин, чем мужчин, в основном из-за рака женских репродуктивных органов.

А люди в странах с высоким уровнем дохода чаще умирают от рака в более позднем возрасте, когда их дети вырастают.

Маккормак сказала, что IARC работает над поиском аналогичной глобальной цифры для детей, оставшихся без отца из-за рака, но это уравнение будет сложнее без данных о фертильности.