Николаевские десантники уничтожили вражескую установку разминирования УР-77
КИЕВ. 19 октября. УНН. На Донетчине, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили установку разминирования оккупантов УР-77. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
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"Несмотря на то, что данная техника предназначена для проделывания проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления 1,5 тонны взрывчатого вещества. На этот раз противник собирался применить эту установку именно для штурма, впрочем, у него ничего не получилось", - говорится в сообщении.
Детали
С помощью воздушной разведки, УР-77 была обнаружена еще на подходе к рубежу открытия огня. Огневыми средствами артиллерии продвижение было остановлено, после чего установка разминирования наехала на мину.
"А затем добита с помощью ударного дрона", - говорится в сообщении.
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