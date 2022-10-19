Новости: Война
19 октября 2022, 23:25 • Юлиана Росковинская • 6015
В Николаеве уничтожили памятник "чекистам"
КИЕВ. 19 октября. УНН. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об уничтожении памятника "чекистам", передает УНН.
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"Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником", - написал Ким.
При этом, глава Николаевской ОВА добавил, что если постамент взорвали, то будет проведено расследование.
"Если это подрыв - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - отметил он.
Напомним
Оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300.
Источник: УНН
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