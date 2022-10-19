Зеленский: завтра очень важно, чтобы потребление электричества было максимально сознательным

КИЕВ. 19 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом и призвал людей ограничивать потребление электричества, передает УНН.

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"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра – еще больше, чем раньше", - сказал он.

Зеленский добавил: будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества.

"Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", - подчеркнул глава государства.

Кроме этого, он сообщил, что провел сегодня общее совещание по вопросам энергетики – Офис, правительство, энергокомпании.

"Готовимся ко всем возможным сценариям с учетом зимнего сезона. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов", - отметил он.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что завтра по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

В Укрэнерго отметили, что отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.