В ближайшее время захватчики будут пытаться забрать мужчин на оккупированных территориях в свою армию - Зеленский

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся в временно оккупированных районах юга и востока Украины. Он отметил, что в ближайшее время захватчики будут пытаться забрать мужчин в свою армию, передает УНН.

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"В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Повсюду так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов...", - подчеркнул он.

Напомним

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Впоследствии Совфед россии утвердил указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.