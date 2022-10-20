НЭК Укрэнерго ввел отключение электроэнергии в Киевской области с 19 октября

КИЕВ. 20 октября. УНН. НЭК Укрэнерго ввел отключение электроэнергии в Киевской области во избежание аварий с 23:34 19 октября, передает УНН.

Детали

Отмечается, что отключение продлится для каждого клиента не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то, если стабилизационное отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00. Список населенных пунктов, которых может касаться такое отключение, размещен на нашем сайте. Следите за обновлениями. Для того, чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей области потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

Бизнес клиентов призвали ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Эти шаги помогут снизить необходимость отключений, или количество отключенных зданий.

"Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет. Берегите себя и родных! Верим в победу!", - добавляют в НЭК Укрэнерго.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

В Укрэнерго отметили, что отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

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