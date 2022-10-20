За вчера на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов
КИЕВ. 20 октября. УНН. За месяц украинские защитники сбили 233 иранских Shahed. За вчера только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Работаем для того, чтобы гарантировать полную безопасность украинскому небу. Мы уже имеем существенные результаты: в течение месяца сбито 233 "Шахеды" и десятки ракет. Только за сегодня (19 октября - ред.) и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 "Шахедов" сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг". Я благодарю, ребята, за отличную работу! Есть результаты и на других направлениях. Но, к сожалению, есть и попадания", - сказал Зеленский.
Напомним
На Николаевщине за ночь сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.