Зеленский подписал указ о награждении украинских военных

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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"Вечером (19 октября - ред.) подписал очередной указ о награждении наших воинов. Государственными наградами сегодня отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает нашей защите! И отдельно хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особой награды Европарламента – премии Сахарова", - сказал он.

Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, прав человека и европейских ценностей.

"Действительно важно, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые так смело защищают свободу. Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте - от Европейской народной партии (ЕНП) - выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова этого года.