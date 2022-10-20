Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3420

Зеленский подписал указ о награждении украинских военных

Зеленский подписал указ о награждении украинских военных

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Цитата

"Вечером (19 октября - ред.) подписал очередной указ о награждении наших воинов. Государственными наградами сегодня отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Спасибо каждому и каждой, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает нашей защите! И отдельно хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особой награды Европарламента – премии Сахарова", - сказал он.

Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, прав человека и европейских ценностей.

"Действительно важно, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые так смело защищают свободу. Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение 

Ранее сообщалось, что крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте - от Европейской народной партии (ЕНП) - выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова этого года.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.