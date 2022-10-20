Истерика у "товарищей чекистов": Зеленский о "введении" путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "введение" российским диктатором владимиром путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины, передает УНН.

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Зеленский отметил, что россия полгода сторонилась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории.

"Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, – просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение россии", - сказал глава государства.

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В МИД Украины заявили, что указ российского диктатора владимира путина о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины является ничтожным. Он не имеет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества.

19 октября российский диктатор владимир путин объявил о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Впоследствии Совфед россии утвердил указ о "военном положении" на оккупированных территориях Украины.