В Николаеве сегодня будут выключать светофоры и уменьшат количество электротранспорта

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября, в Николаеве на 60% уменьшат количество электротранспорта. Также будут выключать светофоры. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

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"Друзья, уменьшаем на 60% количество электротранспорта на улицах Николаева. Также выключаем светофоры", - подчеркнул Сенкевич.

Он призвал учесть эту информацию при планировании поездок.

"Водители, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Также просьба ко всем - завтра с 7:00 до 23:00 максимально уменьшить потребление электроэнергии", - отметил городской голова.

Дополнение

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 20 октября не будет работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов и т.д.

"Чтобы не было отключений в области, и в целом по Украине, необходимо всем вместе меньше потреблять энергию. Никогда о таком вас не просил, но необходимо сэкономить. Аналогичная просьба и к военным. Завтра один день экономим и проверяем как это будет работать. Отнеситесь серьезно к этому, пожалуйста", - сказал он.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

В Укрэнерго отметили, что отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

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