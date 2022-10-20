СМИ: Берлускони в разговоре с соратниками обвинил Зеленского в войне в Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. Информационное агентство LaPresse вчера, 19 октября, обнародовало аудио записанного разговора лидера партии "Вперед, Италия!" и бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, в котором он критикует президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

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На аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с россией в 2014 году.

"Дело такое: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор к черту и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, которые достигли, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", – заявил Берлускони.

Кроме этого, он сказал, что после прихода к власти Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет главарей террористических "ЛДНР" обратиться к владимиру путину.

"Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается бешеное давление со стороны всей россии. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще за неделю вернуться обратно", – заявил Берлускони.

Также бывший премьер Италии сказал о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада" и добавил, что "война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну".

Берлускони также критикует лидеров Европы и США, которые, по его словам, не являются "настоящими лидерами", в отличие от него, и призывает к "сильному вмешательству" в войну в Украине.

Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий телеканала La7, который ему позвонил, сказал: тот попросил вписать его слова "в более общий дискурс, который был учетом общей обеспокоенности", "климатом, который создался в отношениях между россией, Европой и Западом".

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони.

"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям", - отметила она.

Дополнение

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вызвал резонанс комментариями о президенте россии владимире путине, которые появились во вторник 18 октября.

Информационное агентство LaPresse опубликовало аудио тайно записанной речи Берлускони перед членами парламента от Forza Italia. В нем 86-летний политик говорит, что возобновил связь с путиным, и говорит, что глава кремля считает его одним из "пяти своих настоящих друзей".