Новости: Общество
20 октября 2022, 02:49 • Юлиана Росковинская • 3300
Во Львовской области сократили продолжительность комендантского часа
КИЕВ. 20 октября. УНН. Во Львове и области с 19 октября, сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Детали
Теперь комендантский час на Львовщине длится с 00:00 до 05:00.
"В это время запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность", - напомнил Козицкий.
Дополнение
Ранее комендантский час во Львовской области был с 23:00 до 05:00.
Напомним
В Ровенской области с 17 октября, сократили продолжительность комендантского часа.
Источник: УНН
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