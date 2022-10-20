Во Львовской области сократили продолжительность комендантского часа

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во Львове и области с 19 октября, сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Теперь комендантский час на Львовщине длится с 00:00 до 05:00.

"В это время запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность", - напомнил Козицкий.

Дополнение

Ранее комендантский час во Львовской области был с 23:00 до 05:00.

Напомним

В Ровенской области с 17 октября, сократили продолжительность комендантского часа.