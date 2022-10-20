Группировка врага в Черном море - 9 кораблей и катеров

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.

Среди них 2 вражеских больших десантных корабля, 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 "Калибров".

Напомним

На Донетчине, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили установку разминирования оккупантов УР-77.