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20 октября 2022, 03:12 • Юлиана Росковинская • 9030
Группировка врага в Черном море - 9 кораблей и катеров
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.
Среди них 2 вражеских больших десантных корабля, 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 "Калибров".
Напомним
На Донетчине, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили установку разминирования оккупантов УР-77.
Источник: УНН
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