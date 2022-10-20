Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,76 -0,1828 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Профессор Голубовская рассказала о "новинках" ковида в этом сезоне
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5400

Украинские военные уничтожили более 40 оккупантов, 6 вражеских танков и 9 единиц авто-бронетехники

Украинские военные уничтожили более 40 оккупантов, 6 вражеских танков и 9 единиц авто-бронетехники

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили 43 оккупанта, 6 вражеских танков, 9 единиц авто-бронетехники и 2 гаубицы 152 калибра врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны, в течение дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери врага составили: 43 рашисты, 6 танков, 9 единиц авто-бронетехники, 2 гаубицы 152 калибра, командно-штабную машину и вражеский беспилотник-разведчик", - говорится в сообщении.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага в Бериславском районе.

Напомним 

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.