Украинские военные уничтожили более 40 оккупантов, 6 вражеских танков и 9 единиц авто-бронетехники

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинские защитники уничтожили 43 оккупанта, 6 вражеских танков, 9 единиц авто-бронетехники и 2 гаубицы 152 калибра врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны, в течение дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери врага составили: 43 рашисты, 6 танков, 9 единиц авто-бронетехники, 2 гаубицы 152 калибра, командно-штабную машину и вражеский беспилотник-разведчик", - говорится в сообщении.

Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага в Бериславском районе.

Напомним

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров.