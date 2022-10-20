Кличко: в Киеве сегодня на ряде троллейбусных маршрутов будут работать автобусы

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября, с целью экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Перечень маршрутов, где произойдет замена транспорта:

-№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Независимости"

-№ 7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"

-№ 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"

-№ 16 "ул. Туполева – Майдан Независимости"

-№ 18 "Майдан Независимости – ул. Сошенко"

-№ 23 "ул. Туполева – Лук’яновская площадь"

-№ 24 "ул. Северная – просп. Свободы"

-№ 26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"

-№ 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"

-№ 28 "ст. м. "Лукяновская – просп. Свободы"

-№ 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"

-№ 31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукяновская"

-№ 32 "ул. Северная – ул. Сошенко"

-№ 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал "Южный"

-№ 34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"

-№ 37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"

-№ 42 "ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская"

-№ 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"

-№ 47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"

-№ 50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"

-№ 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбедская".

Добавим

Кличко отметил, что ситуация с электроснабжением, после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры, остается сложной и обратился к жителям столицы с просьбой, в четверг, 20 октября, максимально сократить электропотребление в пиковые часы нагрузки на систему.

"С 7.00 до 23.00 не включайте мощные электроприборы - микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели", - подчеркнул он.

Кроме этого, Кличко добавил, что отопительный сезон в Киеве начинается 20 октября.

"Учитывая погодные условия и необходимость экономить электроэнергию (чтобы киевляне не обогревали жилье кондиционерами и электрообогревателями)", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы.

"Прошу также предпринимателей, владельцев рекламных плоскостей, магазинов, кафе и ресторанов максимально экономить на освещении вывесок и экранов", - добавил Кличко.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

В Укрэнерго отметили, что отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

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