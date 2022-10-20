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Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" врага

Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" врага

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинская авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"В Южнобугском операционном районе обстановка остается сложной, но контролируемой. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонительных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки, с использованием беспилотных аппаратов.

"Одного из таких шпионов наше зенитно-ракетное подразделение приземлило в щепки в Бериславском районе Херсонской области", - пишут в ОК "Юг".

В полдень ракетой воздушного базирования Х-101, направленной с самолета Ту-95 противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Обошлось без человеческих потерь.

"На Николаевщине из миномета враг бил в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям. Вертолетами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанес 4 авиационных удара неподалеку Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Потерь нет", - добавляют в командовании.

Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук- 2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.

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Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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