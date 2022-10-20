Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь" врага

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинская авиация нанесла шесть ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" и "Панцирь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"В Южнобугском операционном районе обстановка остается сложной, но контролируемой. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонительных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки, с использованием беспилотных аппаратов.

"Одного из таких шпионов наше зенитно-ракетное подразделение приземлило в щепки в Бериславском районе Херсонской области", - пишут в ОК "Юг".

В полдень ракетой воздушного базирования Х-101, направленной с самолета Ту-95 противник нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Обошлось без человеческих потерь.

"На Николаевщине из миномета враг бил в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям. Вертолетами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанес 4 авиационных удара неподалеку Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Потерь нет", - добавляют в командовании.

Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук- 2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку Любомировки.

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