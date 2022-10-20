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Министры обороны США и Турции подтвердили "широкий круг общих интересов" - Пентагон

Министры обороны США и Турции подтвердили "широкий круг общих интересов" - Пентагон

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, "чтобы подтвердить широкий круг общих интересов между Соединенными Штатами и Турцией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пентагон.

Детали

Отмечается, что этот разговор стал продолжением встречи лидеров во время заседания НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе на прошлой неделе. 

"Стороны обсудили важность региональной стабильности и рассмотрели текущее сотрудничество в оборонной области", - отмечают в Пентагоне.

Также подчеркивается, что министры подтвердили "широкий круг общих интересов" между США и Турцией.

Напомним 

Соединенные Штаты будут продолжать наращивать обороноспособность Украины. Как заявил по итогам встречи министров обороны в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин, это поможет Вооруженным Силам отвоевывать украинские территории зимой.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Ллойд Остин
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