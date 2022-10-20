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Кубок Европы ФИБА: БК "Будивельник" уступил "Калеву"

Кубок Европы ФИБА: БК "Будивельник" уступил "Калеву"

КИЕВ. 20 октября. УНН. В розыгрыше Кубка Европы ФИБА "Будивельнику" не удалось одержать вторую победу подряд, передает УНН.

Детали

Во втором туре розыгрыша киевский "Будивельник" уступил эстонскому "Калеву" - 74:83 (18:22, 15:12, 16:20, 25:28).

Следующий поединок киевляне проведут 26 октября против "Гронингена" из Нидерландов.

Напомним 

Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра.

Источник: УНН
Теги: спорт
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