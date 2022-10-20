Новости: Спорт
20 октября 2022, 05:32 • Юлиана Росковинская • 5160
Кубок Европы ФИБА: БК "Будивельник" уступил "Калеву"
КИЕВ. 20 октября. УНН. В розыгрыше Кубка Европы ФИБА "Будивельнику" не удалось одержать вторую победу подряд, передает УНН.
Детали
Во втором туре розыгрыша киевский "Будивельник" уступил эстонскому "Калеву" - 74:83 (18:22, 15:12, 16:20, 25:28).
Следующий поединок киевляне проведут 26 октября против "Гронингена" из Нидерландов.
Напомним
Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра.
Источник: УНН
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