Новости: Общество
20 октября 2022, 05:42 • Юлиана Росковинская • 5250
Чехия подготовила новый пакет военной помощи Украине
КИЕВ. 20 октября. УНН. Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает УНН.
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"Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на утверждение правительства перечень военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад за почти 400, а сегодня за 22 миллиона. Извините, я не могу сказать конкретно", - отметила она.
Напомним
Европейская комиссия намерена предложить пакет помощи для Украины, чтобы помочь покрыть ее бюджетные расходы в 2023 году, но ключевые детали, включая общую сумму, хотя пока и предлагается 18 млрд евро, и сколько Киев должен будет вернуть, остаются неопределенными.
Источник: УНН
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