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Чехия подготовила новый пакет военной помощи Украине

Чехия подготовила новый пакет военной помощи Украине

КИЕВ. 20 октября. УНН. Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает УНН.

Цитата

"Мы сдержали свое слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на утверждение правительства перечень военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад за почти 400, а сегодня за 22 миллиона. Извините, я не могу сказать конкретно", - отметила она.

Напомним

Европейская комиссия намерена предложить пакет помощи для Украины, чтобы помочь покрыть ее бюджетные расходы в 2023 году, но ключевые детали, включая общую сумму, хотя пока и предлагается 18 млрд евро, и сколько Киев должен будет вернуть, остаются неопределенными.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина
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