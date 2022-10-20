Ученые назвали версии, почему у тираннозавров были крошечные лапы

КИЕВ. 20 октября. УНН. Тираннозавр Рекс был жестоким охотником с самым сильным укусом среди всех животных, когда-либо ходивших по земле. Более 66 миллионов лет назад, этот зверь бродил по дикой природе позднего мелового периода, ища трицератопса или эдмонтозавра, которым можно было бы полакомиться. Единственное, что не было угрожающим у короля ящериц-тиранов - это его крошечные лапы, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Тираннозавр Рекс был не единственным динозавром с маленькими лапами по сравнению с остальным телом. Многие его родственники тероподов - группы двуногих, преимущественно плотоядных динозавров - разделяли эту черту.

Детали

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Acta Paleontologica Polonica, показало, что тероподы развили маленькие лапки, чтобы они не откусывали их друг другу, когда питались. Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что эти животные пожирали свою добычу стаей, поэтому, возможно, путем эволюции развились маленькие конечности, чтобы избежать случайного отрыва лап, когда толпа тероподов набрасывалась на схваченного трицератопса, предположил автор исследования. Однако сейчас это лишь гипотеза.

"Это хорошая история", - сказал Джон Хатчинсон, биолог из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета.

"Но я думаю, что, в конечном счете, мы ничего не знаем", - добавил он.

Хатчинсон, который изучает биомеханику движения крупных наземных животных - как живых, так и вымерших - смотрит на эволюцию передних конечностей динозавров по-другому: в эволюции тероподов "лапы на самом деле не стали короче, но ноги стали длиннее", - сказал он.

"По мере того, как животные становились крупнее, передние конечности становились меньше, а голова - больше", - продолжил он.

Тираннозавры, в частности, "приспособили этот убийственный укус в голову, поэтому они действительно специализировали свою голову, а затем они просто очень, очень уменьшили свои передние конечности".

По мере того, как тираннозавры и их родственники тероподы развивали более крупные головы и двуногую походку, они меньше использовали свои передние конечности. Они начали больше использовать голову для ловли и убийства добычи. Как следствие, передние конечности не росли так сильно, как остальная часть тела, согласно этой идее.

"Животное может посвятить только определенную часть своего тела тому или иному", - сказал Хатчинсон.

"Оно не может быть мастером на все руки. Поэтому у вас либо очень обобщенное тело, где все одинаково специализировано для какой-то общей экологической ниши, либо вы действительно специализируетесь, как тираннозавр Рекс, который суперспециализирован для того, чтобы быть самым сильным хищником".

"Лапы тираннозавра были слишком короткими, чтобы помочь ему охотиться и убивать. Эти огромные динозавры использовали метод "прокола и вытягивания", когда тираннозавр откусывал от добычи "большие куски, отрывая их обратно своей сильной шеей", - сказал Хатчинсон.

Он добавил, что так охотятся и современные комодские драконы.

Можно предположить, что каждая черта, которой обладает животное, играет определенную эволюционную роль, помогая существу выжить. Но иногда просто появляются (или исчезают) признаки, которые не обязательно несут явную эволюционную пользу. В этом случае этот признак - длина передних конечностей - не изменился, в то время как другие признаки изменились.

Другие части тела Рекса выросли до колоссальных размеров, чтобы помочь ему выжить в своей экологической нише. Возможно, не было нужды в том, чтобы лапы росли вместе с остальным телом тираннозавра, из-за чего они выглядели комично маленькими по сравнению с остальными частями тела.

Но и это может быть не полной историей, считает Хатчинсон.

Тираннозавр Рекс и другие тероподы, возможно, использовали свои лапы для чего-то, и для того, чтобы выяснить, для чего именно, понадобится гораздо больше исследований и хорошо сохранившихся окаменелостей.

Напомним

Палеонтологи открыли нового гигантского динозавра-хищника с крошечными лапами, как у тираннозавра.

Выводы исследователей, опубликованные в журнале Current Biology, предполагают, что маленькие передние конечности не были эволюционной случайностью, и скорее давали высшим хищникам того времени определенные преимущества в выживании.