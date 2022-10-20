В Сумской области сегодня отключат водоснабжение

КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня, 20 октября в Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Сумщина: ограничения на 20 октября. По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов; Не будет работать электротранспорт; Не будет работать уличное освещение", - отметил глава ОВА.

Также он призвал производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму.

"По возможности, если все сознательно ограничим потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения. Важный и ответственный день", - сказал Живицкий.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Российские оккупанты снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

Ранее в ОП призвали украинцев готовиться к отключениям света, тепла и воды.

18 октября сообщалось, что с 10 октября российские войска разрушили 30% украинских электростанций.

В Укрэнерго отметили, что отключение света по Украине 20 октября будет поочередным. Как ожидается, ограничения будут вводиться не более чем на 4 часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: очень важно, чтобы потребление электричества было максимально сознательным